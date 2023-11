Milan-PSG, Pioli: “Vorrei sempre una squadra così, Leao un campione”

Sul gruppo: "La squadra può parlarsi, chiedersi il perché di certe prestazioni. Molto lo hanno fatto loro, io ho ricordato che squadra siamo, che qualità abbiamo. Abbiamo voglia di esser squadra, di regalare serate così ai tifosi".

Sul Milan di stasera: "Vorrei sempre un Milan così. Abbiamo sbagliato la partita di sabato in modo netto ma la squadra ha un suo modo di giocare, di stare in campo. queste sono le partite che ti dicono alcune cose. Abbiamo avuto tante occasioni anche stasera. Abbiamo fatto un piccolo passo avanti, a inizio sorteggio lo avevo detto che si arrivava all'ultima giornata. Ora con il Dortmund può essere molto decisiva per il finale".

Sulla partita di Leao: "Questo deve essere lo standard di Leao, può essere un campione ma dipende da lui, dalla sua ossessione. Ha fatto una partita eccezionale, soprattutto per la voglia di giocare con gli altri".

Sulle difficoltà: "Non siamo stati in difficoltà con la Juventus, con il Napoli. Poi abbiamo pagato qualche errore. Ora dobbiamo ributtarci in campionato, avremo le energie necessarie per fare bene anche a Lecce. Ora sistemiamo anche il campionato". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

