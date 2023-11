Milan-PSG, Pioli: “Non siamo né fenomeni né pirla. Sul gol di Giroud…”

Sulla partita bivio: "Io ho detto chiaramente che era un bivio per la Champions. Ma ci darà più fiducia, perché noi ci nutriamo delle nostre emozioni. Abbiamo avuto due settimane complicate e le prossime partite saranno decisive. Non vogliamo fermarci in campionato e vigliamo essere competitivi. Ormai sono 40 anni che sono nel calcio, è normale. Noi siamo il Milan e vogliamo essere competitivi".