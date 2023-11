Milan-PSG, giallo per Musah: salterà il Borussia Dortmund

Una partita fondamentale per il Milan. I rossoneri stanno giocando contro il PSG, gara valida per la quarta giornata della Champions League. I rossoneri devono fare risultato per restare appesi alla qualificazione agli ottavi di finale. Giallo per Musah: il centrocampista si allaccia con Zaïre-Emery. Yunus era diffidato non ci sarà contro il Borussia Dortmund.