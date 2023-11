Milan-PSG 2-1, Giroud imperioso di testa: che gol di Oli!

Una partita fondamentale per il Milan. I rossoneri stanno giocando contro il PSG, gara valida per la quarta giornata della Champions League. I rossoneri devono fare risultato per restare appesi alla qualificazione agli ottavi di finale. Al 50' il Milan passa in vantaggio: cross perfetto di Theo Hernandez di e Giroud stacca imperioso in area con un colpo di testa magnifico. Il francese segna ancora in un momento decisivo.