Milan-Newcastle, 65 mila spettatori: superato il match contro il Chelsea

Cresce l'attesa per il primo match stagionale di Champions League . Il Milan affronterà il Newcastle nella prima sfida del complicato gruppo F che vede anche Psg e Borussia Dortmund . I tifosi rossoneri non vogliono perdere l'occasione per sostenere i giocatori di Stefano Pioli dopo la caduta nel derby e, a San Siro, sono attesi ben 65 mila spettatori.

Superati i numeri dello scorso anno

Nonostante un orario scomodo come le 18:45 di un giorno feriale, il tifo milanista non vuole mancare all'appello e riempirà gran parte di San Siro. 65 mila spettatori, una cifra enorme che supera anche il precedente record di un match europeo alle 18:45. L'ultima volta, infatti, è stata la scorsa stagione, per il match fra Milan e Chelsea. In quell'occasioni vi furono "solo" 61 mila spettatori. LEGGI ANCHE: Inter-Milan, non è solo colpa di Pioli >>>