Milan-Newcastle, Pioli: “Maignan dice che ha sentito una fitta piccola”

Milan-Newcastle 0-0, così Pioli nel post-partita di 'San Siro'

Sulla partita di stasera: "È facile la valutazione della prestazione. Abbiamo fatta la partita in lungo e largo, per come abbiamo difeso, attaccato e costruito. Non abbiamo finalizzato occasioni semplici. C'è rammarico per non aver vinto la partita, sappiamo quanto è difficile il girone. Ma dobbiamo continuare a giocare così".