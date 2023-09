Milan-Newcastle 0-0, cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’ | UCL News

LA CRONACA

Due cambi di formazione rispetto all'ultima uscita per Mister Pioli: Pobega e Chukwueze rilevano Reijnders e Pulisic. La prima frazione è stregata per i rossoneri, che costruiscono tante occasioni ma non trovano il guizzo giusto. Si parte al 13': Pobega di sinistro dal limite impegna severamente Pope, che si ripete pochi istanti più tardi sul colpo di testa ravvicinato di Chukwueze. Sull'angolo seguente, Loftus-Cheek allunga per Leão, che arriva un attimo in ritardo. Ancora noi al 18' con Krunić, che riceve ai 30 metri e calcia di destro, chiamando ancora Pope alla deviazione in corner. Le occasioni arrivano a ripetizione e, sull'angolo successivo, Theo salta da solo ma non angola a sufficienza e il portiere ospite riesce a respingere. Solo noi in campo e al 20' Loftus-Cheek trova spazio tra le linee e arriva fino al limite, dove calcia alto. Alla mezz'ora, in transizione, Theo arriva sul fondo e pesca Giroud sul primo palo, ma la girata di Oli esce di poco. Al 34' clamorosa tripla occasione, che nasce da un'incursione di Rafa che al momento del tiro incespica, ci prova allora Pobega ma il Newcastle salva sulla linea e si chiude a riccio deviando in corner anche il destro ravvicinato di Ruben.