Milan-Napoli, la curiosità: scontro tricolore | Champions League News

(fonte:acmilan.com) - I rossoneri tornano a San Siro per l'andata del doppio confronto tutto italiano di Champions League, valevole per i Quarti di finale. Ad opporsi alla formazione di Mister Pioli sarà il Napoli di Luciano Spalletti, incrociato già in due occasioni in campionato, per un incontro pronto a vivere il suo terzo atto stagionale - stavolta in ambito europeo. Queste le principali statistiche e curiosità che anticipano il match, in programma mercoledì 12 aprile alle ore 21.00.