Calciomercato – Il PSG mette alla porta un attaccante: Milan alla finestra

In vista della prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe dover intervenire anche e soprattutto nel reparto offensivo. Al momento, infatti, l'unico attaccante che risulta essere affidabile è Olivier Giroud . Divock Origi contro l' Empoli ha fallito l'ennesima occasione concessagli da Stefano Pioli , mentre Zlatan Ibrahimovic , se dovessero essere confermate le voci che giungono dalla Francia, potrebbe non rinnovare il proprio contratto.

Proprio per questo motivo la dirigenza del Diavolo starebbe cercando un vice Giroud per il prossimo anno e tra i profili giovani uno dei più interessanti sarebbe quello di Hugo Ekitike. Secondo quanto riferito da 'L'Equipe', il PSG lo avrebbe messo alla porta, non soddisfatto del suo rendimento. Sulle sue tracce si sarebbero già messi, oltre al Milan, anche Juventus, Newcastle ed Eintracht Francoforte. Probabili formazioni Milan-Napoli: dubbio Raspadori in attacco