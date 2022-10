Milan, Maldini e Massara hanno incontrato l’Ambasciatore d’Italia in Croazia

Come riporta il Milan su Twitter, questa mattina Maldini e Massara hanno incontrato a Zagabria l'Ambasciatore d'Italia in Croazia

Questa sera il Milan sarà impegnato in Champions League nella delicata trasferta di Zagabria contro la Dinamo. La gara sarà valida per la 5^ giornata del girone E e i rossoneri vorranno ottenere un successo per avvicinarsi sempre di più verso la qualificazione agli ottavi di finale. Come riporta il club sul proprio profilo Twitter, questa mattina Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato Pierfrancesco Sacco, Ambasciatore d'Italia in Croazia, e Ilario Schettino, Primo Segretario e Consigliere dell'Ambasciata d'Italia, a Zagabria. Ecco, di seguito, il tweet che testimonia il piacevole incontro. Dinamo-Zagabria-Milan, la svolta di Pioli: ecco il tridente pesante