Il Diavolo tiene in mano il pallino del gioco; particolarmente ispirato, nelle fila rossonere, l'olandese Tijjani Reijnders, schierato anche questa sera come trequartista centrale del 4-2-3-1 di Fonseca. La prima volta - 17' - che il Liverpool entra in area di rigore rossonera, per poco non segna. Bordata, terrificante, da distanza ravvicinata di Mohamed Salah e traversa piena: trema la porta difesa da Mike Maignan.

Al 23', però, i 'Reds' trovano il pareggio. Punizione di Cody Gakpo dalla linea di fondo, dalla destra, e stacco di testa, imperioso, di Ibrahima Konaté che, in area piccola, anticipa Maignan e deposita in rete la sfera per il gol che riequilibra la sfida di Milano. Gli inglesi alzano i giri del motore e, tra il 26' e il 29', vanno altre tre volte vicino al gol. La prima chance se la divora Diogo Jota, poi Gakpo e, infine, è Salah a non trovare la via della rete.

Presi due gol di testa dai centrali del Liverpool — Nella seconda circostanza, l'egiziano coglie la seconda traversa di serata dopo che Maignan aveva respinto, con bravura, la conclusione dell'ex PSV Eindhoven. Ancora Gakpo, dalla lunga distanza, chiama Maignan alla parata al 39': tiro dalla distanza, debole e centrale, bloccato senza problemi dal portiere francese. Il quale, però, da inizio gara accusa acciacchi di vario tipo e gioca palesemente stringendo i denti.

Maignan si oppone alla conclusione di uno scatenato Salah, deviando in angolo, poi non si ripete, però, sul corner successivo. Al 41', infatti, sulla parabola disegnata dal terzino sinistro greco dei 'Reds', Kōstas Tsimikas, il portiere francese non esce, resta ancorato in area piccola e Virgil van Dijk, di testa, sfruttando il blocco di alcuni compagni su Reijnders, si alza ad incornare la sfera sotto l'incrocio dei pali.

Nel terzo dei cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro norvegese Espen Eskås, Maignan vola a dire di no a Gakpo, che aveva mirato l'angolo più lontano alla sinistra dell'estremo difensore milanista. Milan-Liverpool 1-2 al 45': il Diavolo soffre troppo e dovrà impostare una ripresa di tutt'altro tipo se vorrà scalare la montagna inglese in questo debutto stagionale in Champions. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Milan-Liverpool da 'San Siro' >>>