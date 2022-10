Milan, Giroud ha segnato 14 gol su 19 in trasferta in Champions League

Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, Olivier Giroud ha segnato 14 gol su 19 in trasferta in gare di Champions League

Enrico Ianuario

Dopo aver riposato in campionato, questa sera Olivier Giroud tornerà al centro dell'attacco rossonero. L'attaccante francese scenderà in campo dal primo minuto in Dinamo Zagabria-Milan, gara valida per la 5^ giornata della UEFA Champions League. I rossoneri saranno ospiti dei croati al Maksimir e c'è un dato che certamente può far sorridere Stefano Pioli.

Secondo quanto riferisce il Milan sul proprio sito, Olivier Giroud, in gol nel match d'andata contro la Dinamo, vanta 19 reti segnate in carriera in Champions League. Di queste, ben 14 sono arrivate in trasferta, il 74%: nella storia della competizione soltanto il tedesco Timo Werner ha una percentuale più alta, considerando i giocatori che hanno realizzato almeno 15 gol. Dinamo-Zagabria-Milan, la svolta di Pioli: ecco il tridente pesante