Milan, Conceicao: "Il tempo non c'è, è più difficile. I miglioramenti..."

"Ci sono tanti momenti di gioco in cui vorrei migliorare la squadra. A tratti in partita facciamo bene e a volte non tante. In alcuni momenti con la palla sono importanti per equilibrio e ripartenze degli avversari. Dobbiamo migliorare per occupazioni dello spazio, transizioni difensive... Tante cose. Gli allenatori cercano sempre la perfezione, il 100%, magari non il 1000%. Lavoriamo su questi dettagli. Il tempo però non c'è ed è più difficile, anche se non è una scusa. È meglio vedere in campo lo spazio e le correzioni. Però vedo anche altre cose positive. In cui sembra che non siamo migliorati, ma secondo me sì un po'. I ragazzi ci credono. Preferisco vincere tranquillamente che rimontare, ma ne abbiamo vinte 4 all'ultimo, si può. L'importante è anche lo spirito. Bisogna mettere dentro tutto ciò che è importante".