Milan, ecco quali sono le sfide a cavallo della Champions League | News

(fonte: acmilan.com) A circa un mese di distanza dallo start della Serie A, che per i rossoneri sarà al Dall'Ara di Bologna, inizierà anche l'edizione 2023/24 della UEFA Champions League. La fase a gironi conta 6 partite, dal 19/20 settembre al 12/13 dicembre, e impegnerà la squadra parallelamente al campionato, in attesa di conoscere le nostre avversarie, che usciranno dal sorteggio della fase a gironi in programma il 31 agosto. Tradizionalmente, le partite di Champions League tolgono energie fisiche e mentali alla squadra, che anche in questa stagione dovrà affrontare cicli di partite molto delicati. D'esempio può essere il trittico di fine ottobre: Milan-Juventus, terza giornata della fase a gironi e a seguire Napoli-Milan. Andiamo dunque a scoprire, giornata dopo giornata, quali saranno le partite di Serie A che si "incastreranno" con quelle in campo europeo.