Il Milan vince anche senza i suoi top player: Theo e Leao da spettatori

Dopo una prestazione insoddisfacente contro il Parma, Fonseca ha deciso di escluderli dalla formazione contro la Lazio. Contro l'Udinese Leao è rimasto in panchina per tutta la partita, mentre Theo, squalificato, ha assistito dalla tribuna. Se fosse stato disponibile, probabilmente anche Theo sarebbe stato in panchina, come altri giocatori puniti per i comportamenti avuti al Franchi.