Milan-Bruges 2-1, segna Reijnders. Leao esce tra i fischi: assist di Okafor

Milan-Bruges, terza giornata della prima fase della Champions League 2024-25. I ragazzi di Paulo Fonseca devono vincere, visto che si trovano ancora a zero punti dopo due partite (sconfitte con il Liverpool e il Bayer Leverkusen). La qualificazione ai playoff è ancora totalmente alla portata, ma servono i tre punti per i rossoneri. 61' appena entrato Okafor salta tutti sulla fascia. Palla all'indietro per Reijnders che non sbaglia. Rossoneri di nuovo in vantaggio. Lo svizzero appena entrato al posto di Leao, uscito tra i fischi di San Siro (da capire se per Rafa o per la scelta di Fonseca).