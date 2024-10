Milan-Bruges 1-0, gol di Pulisic direttamente da corner!

Milan-Bruges, terza giornata della prima fase della Champions League 2024-25. I ragazzi di Paulo Fonseca devono vincere, visto che si trovano ancora a zero punti dopo due partite (sconfitte con il Liverpool e il Bayer Leverkusen). La qualificazione ai playoff è ancora totalmente alla portata, ma servono i tre punti per i rossoneri. Gol del Milan al 34': mezzo tiro di Pulisic direttamente dal corner, velo di Morata, Mignolet sbaglia e la palla entra in rete.