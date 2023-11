Milan-BVB, Pulisic: “Occasione sprecata, ma non è ancora finita”

Ha poi aggiunto: "Penso che non sia mai finita, abbiamo ancora la possibilità di passare . Oggi abbiamo avuto una grande occasione, ma l'abbiamo sprecata. Possiamo controllare ciò che possiamo controllare e provare a vincere contro il Newcastle. I tifosi sono stati fantastici , l'atmosfera era bellissima, ci hanno spinto. È brutto non avercela fatta".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.