Milan-BVB, Loftus-Cheek: “Una di quelle serate in cui non gira”

"Credo che sia stata una partita equilibrata, siamo partiti bene poi loro hanno segnato e per noi è stato difficile. La qualificazione è ancora possibile, dobbiamo fare la nostra parte. Per me è stato difficile trovare degli spazi, ho fatto il possibile per entrare in partita ma è stato frustrante non giocare come avrei voluto. Era una di quelle giornate in cui non gira. Contro il Newcastle dobbiamo vincere, poi starà alle altre squadre. Possiamo solo concentrarci su noi stessi e scoprire cosa accadrà". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>