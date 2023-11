Milan-Borussia Dortmund 1-1, Chukwueze si sblocca. Parità

Grande atmosfera stasera a 'San Siro' per Milan-Borussia Dortmund, quinta giornata della Champions League 2023-2024. Chukwueze pareggia

Una partita fondamentale per il Milan. I rossoneri stanno giocando contro il Borussia Dortmund, gara valida per la quinta giornata della Champions League. I rossoneri devono fare risultato per fare un altro passo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Al 37' finalmente il Milan conosce Chukwueze: rientro e tiro a giro. I rossoneri pareggiano e riaprono tutto.