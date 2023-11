Milan-Borussia Dortmund, la chiave della gara: il nostro 12° uomo

( fonte: acmilan.com ) Una delle cose più importanti, in una grande competizione sportiva, è la possibilità di essere padroni del proprio destino . Sapere quale è il tuo possibile futuro ottenendo un determinato risultato. È questa la grande posta in palio, per entrambe le squadre, in Milan-Borussia Dortmund . La classifica attuale assegna un leggero vantaggio ai tedeschi, ma lo scenario è chiaro: chi otterrà i tre punti al termine dei 90' dipenderà solo da se stesso nell'ultima giornata del 13 dicembre. Un vero e proprio bivio, quindi, che proviamo a decifrare nel nostro Briefing .

IL NOSTRO 12° UOMO

Dal "muro giallo" affrontato all'andata, alla passione rossonera, costante nello scollinare oltre quota 70mila spettatori a San Siro in questa stagione. Nelle grandi notti europee - negli ultimi anni come nella storia del nostro Club - il pubblico sugli spalti si è sempre rivelato il proverbiale dodicesimo uomo. Quello in grado di spingere la squadra in campo oltre gli ostacoli, oltre i suoi limiti. È stato tale, nel recente passato, in serate come Salisburgo, Tottenham, Napoli e - più vicino nel tempo - PSG. Nelle grandi vittorie in Champions del Milan, c'è il pubblico di San Siro. Ed è per questo, partendo dalla storia e arrivando al presente che occorrerà l'apporto delle grandissime occasioni. Per ottenere il massimo della posta in palio e tornare propriamente padroni del nostro destino.