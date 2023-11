Milan-Borussia Dortmund, atteso Cardinale sugli spalti di San Siro

Il numero uno di RedBird Gerry Cardinale è atteso a Milano in queste ore. Il proprietario del Milan dovrebbe assistere alla sfida di Champions League in programma martedì sera a San Siro contro il Borussia Dortmund con fischio d'inizio alle ore 21:00.

L'ultimo precedente

L'ultima volta che aveva assistito ad una gara del Milan era stata in occasione della grande notte europea contro il Paris Saint-Germain coincisa con una vittoria per 2-1 che ha rilanciato la squadra nel suo cammino della competizione. Cardinale vuole fare sentire la sua vicinanza al gruppo in un momento delicato e importante della stagione. I rossoneri, infatti devono cercare di ottenere i tre punti, per tenere vivo l'obiettivo qualificazione agli ottavi.