Inter-Atlético Madrid, Zanetti: “Simeone è un amico. Mi auguro che …”

Sulla possibilità - evitata - di prendere una rivale peggiore : "A questo punto e dopo esser arrivati secondi sapevamo potesse essere molto complicato. Grande rispetto per l'Atlético Madrid, conosco la sua cultura e la sua storia. Di sicuro sarà un avversario difficile da battere, ma anche noi siamo in condizione di poter fare due grandi partite. Ci faremo trovare pronti".

Sullo svantaggio o meno di giocare la prima partita in casa : "È la stessa cosa. Saranno due gare molto complicate, noi dovremmo partire bene e se facciamo bene a 'San Siro' poi dobbiamo fare lo stesso a Madrid. Saranno due gare molto equilibrate, entrambe le squadre hanno grandi calciatori. Speriamo che in quel momento la forma dell'Inter sarà quella di oggi, ma manca ancora tempo".

Su Lautaro Martínez che in Lazio-Inter 0-2 ha segnato il gol sbagliato a Istanbul nell'ultima finale di Champions: "Sì, somigliava a quella giocata. lì. Sono contento per la vittoria di ieri e del fatto che Lautaro continui a segnare come sta facendo, sta attraversando un grande momento di forma, è un vero leader e il nostro capitano. Riesce a trasmettere tutta la carica che ha dentro".