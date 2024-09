Brahim Diaz, ex fantasista del Milan, è rimasto vittima di un infortunio nel corso del match tra Real Sociedad e Real Madrid, andata in scena nella serata di sabato 14 settembre. Il marocchino, infatti, ha lasciato il terreno di gioco al 25' del primo tempo, ed è stato sostituito da Rodrygo. Una battuta d'arresto che non ci voleva per il classe 1999, che sembrava in una forma straripante. Ecco, di seguito, il comunicato prontamente pubblicato dai Blancos sul proprio sito ufficiale.