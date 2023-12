Eurorivali – Il Newcastle di Howe crolla 4-1 contro il Tottenham | News

Nella giornata di mercoledì 13 dicembre, al St. James' Park, il Milan scenderà in campo contro il Newcastle, in occasione dell'ultima giornata della Champions League 2023/2024. Per i rossoneri sarà fondamentale vincere per assicurarsi la partecipazione all'Europa League e poi sperare in un regalo da parte del Borussia Dortmund.