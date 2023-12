Milan, presto l’annuncio del ritorno di Ibrahimovic: le ultime | PM News

Da diverse settimane uno degli argomenti più caldi in casa Milan è il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic . Una possibilità che si è avvicinata sempre più alla realtà e lo si è capito dalla presenza assidua dello svedese a 'San Siro' nelle ultime uscite stagionali del Diavolo. Ma anche dagli incontri ravvicinati con Gerry Cardinale , Giorgio Furlani e Paolo Scaroni .

Ora, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'arrivo sembra essere davvero ad un passo. Sarebbe infatti previsto a giorni l'annuncio del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo svedese dovrebbe rientrare in società con il ruolo di superconsulente di Gerry Cardinale e quindi per lui potrebbe esserci un incarico anche in RedBird. LEGGI ANCHE: "Milan, Ibrahimovic dirigente e Abate allenatore": bomba di Repubblica >>>