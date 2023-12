“Milan, Ibrahimovic dirigente e Abate allenatore”: bomba di Repubblica

Si potrebbe delineare una situazione in casa Milan con Zlatan Ibrahimovic in dirigenza ed Ignazio Abate allenatore. Ecco i dettagli...

La sconfitta contro l'Atalanta ha riaperto in casa Milan delle ferite che in realtà, molto probabilmente, non si erano mai del tutto cicatrizzate. Le dichiarazioni del tecnico Stefano Pioli nel post partita, poi, hanno creato come prevedibile un malumore tra la tifoseria, acuito dal nervoso per l'ennesima caduta stagionale.