Così Mister Conceição alla vigilia: "Vogliamo concludere questa fase nel migliore dei modi, abbiamo la responsabilità di rappresentare un club come il Milan e questa è la cosa più importante. Siamo concentrati su questa partita, ci sono dei momenti in cui facciamo bene e altri in cui possiamo migliorare: lavoriamo sui dettagli. Vedo un gruppo umanamente molto buono, sono contento di loro. L'importante è la Dinamo, al Derby penseremo giovedì tornando a casa in aereo".

QUI DINAMO ZAGABRIA — In Champions i croati vengono dal 3-0 rimediato sul campo dell'Arsenal, ma in campionato la Dinamo ha risposto con una vittoria convincente contro l'Istra 1961 per 3-1, dimostrando di poter reagire alle difficoltà. La formazione di Cannavaro è determinata a riscattarsi in Europa, cercando di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo che terrebbe vive le possibilità di passaggio del turno. Da tempo la Dinamo deve fare i conti con due assenze importanti, due nazionali croati: Bruno Petković - vecchia conoscenza del nostro campionato - e il centrale Petar Sučić, due volte a segno in questa edizione della Champions. Nell'ultimo fine settimana di campionato Cannavaro ha proposto un 4-1-4-1 con protagonista anche l'ex Juventus Pjaca, mentre a Londra la squadra si è disposta con un 5-4-1. Tra i pochi punti in comune, il centrale marocchino Mmaee, l'esterno offensivo Stojković e il centravanti Kulenović, decisivo nelle vittorie europee contro Salisburgo e Slovan Bratislava.

"Con Conceição ho la sensazione che il Milan ti aspetti di più e poi ti azzanna, mi piace che abbia trasmesso ai giocatori di non mollare mai", ha detto Fabio Cannavaro in conferenza. "Dovremo soffrire, perché la differenza c'è, ma anche essere in grado di sfruttare le situazioni che si andranno a creare. Il Milan è una squadra che ha scritto la storia del calcio, che ci rende orgogliosi. Crediamo alla qualificazione ed è giusto che ce la giochiamo".

Il Milan ha vinto tutte e sei le partite giocate contro la Dinamo Zagabria: è la striscia di vittorie più lunga per il Club contro una singola avversaria in una competizione europea. I rossoneri hanno inoltre segnato almeno tre gol in ciascuna delle tre trasferte contro la squadra croata, l'ultima delle quali nella fase a gironi 2022/23 (4-0).

Dopo le vittorie sul Real Madrid (3-1) e sullo Slovan Bratislava (3-2), il Milan potrebbe vincere tre trasferte consecutive in Champions League per la prima volta dal periodo tra settembre e dicembre 2000 (tre), con Alberto Zaccheroni in panchina.

Il Milan ha vinto l'ultima partita della prima fase in ciascuna delle due precedenti edizioni di Champions League (4-0 contro il Salisburgo nel 2022/23 e 2-1 contro il Newcastle nel 2023/24), dopo che non ci era mai riuscito nelle sei precedenti partecipazioni (3N, 3P), a partire dal 2009/10.

Christian Pulisic è stato direttamente coinvolto in cinque gol nelle sue ultime sei gare da titolare con il Milan in Champions League (quattro gol, un assist). Se dovesse prendere parte a una marcatura, il numero 11 rossonero registrerebbe un nuovo record stagionale di partecipazioni attive in una singola edizione del torneo (attualmente è a quattro: tre reti e un passaggio vincente).

Rafael Leão ha completato 26 dribbling in questa Champions League, record nel torneo in corso condiviso con Morgan Rogers. Il portoghese ha inoltre segnato tre gol nella stagione 2024/25, eguagliando il numero di reti totalizzate nelle edizioni 2021/22, 2022/23 e 2023/24 messe insieme (tre).

In Italia verrà trasmessa da Sky Sport e NOW. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i canali Social ufficiali e WhatsApp.

Squadra arbitrale francese per il match del Maksimir: il direttore di gara sarà il 35enne François Letexier, alla quinta partita in questa Champions League ma alla prima assoluta con il Milan (tre precedenti, invece, con i nostri avversari con l'ultimo risalente alla stagione 2022/23). In questa stagione Letexier ha già arbitrato due squadre italiane: Lipsia-Juventus 2-3 in Champions, APOEL-Fiorentina 2-1 in Conference League. I guardalinee saranno Mugnier e Rahmouni, il quarto ufficiale Pignard mentre al VAR ci saranno Delajod e Dechepy.

L'8ª giornata chiuderà la fase campionato della nuova Champions League, con tutte le partite che si giocheranno in contemporanea alle 21.00 di mercoledì 29 gennaio. Il calendario completo: Sporting CP-Bologna, PSV-Liverpool, Young Boys-Stella Rossa, Stoccarda-PSG, Sturm Graz-Lipsia, Manchester City-Club Brugge, Bayern Monaco-Slovan Bratislava, Inter-Monaco, Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk, Barcellona-Atalanta, Bayer Leverkusen-Sparta Praga, Juventus-Benfica, Dinamo Zagabria-Milan, Salisburgo-Atlético Madrid, Lille-Feyenoord, Aston Villa-Celtic, Girona-Arsenal e Brest-Real Madrid.

La classifica: Liverpool 21; Barcellona 18; Arsenal e Inter 16; Atlético Madrid e Milan 15; Atalanta 14; Bayer Leverkusen, Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille e Brest 13; Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Real Madrid, Juventus e Celtic 12; PSV e Club Brugge 11; Benfica, PSG, Sporting CP e Stoccarda 10; Manchester City e Dinamo Zagabria 8; Shakhtar Donetsk 7; Bologna 5; Sparta Praga 4; Lipsia, Girona, Stella Rossa, Sturm Graz e Salisburgo 3; Slovan Bratislava e Young Boys 0.

Liverpool e Barcellona già agli Ottavi di finale: si qualificano le prime 8.

Dall'Arsenal al Celtic (incluso) sicure della fase a eliminazione diretta: ai Playoff accedono dalla 9ª alla 24ª.