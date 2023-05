Derby Milan-Inter 0-2 al 90′: Istanbul è più lontana | UCL News

Dopo che la prima frazione di gioco si era conclusa 0-2 per l' Inter , con i gol di Edin Džeko ( 8' ) e Henrikh Mkhitaryan ( 11' ) e con un Milan orfano anche di Ismaël Bennacer dal 18' per infortunio, la ripresa si apre con il Diavolo decisamente più arrembante.

Al 63' bella azione del Milan, ispirata da Origi, proseguita da Brahim e rifinita da Olivier Giroud : passaggio per l'accorrente Sandro Tonali che, con un destro fulminante (deviato di poco da Bastoni) centra il palo alla destra di Onana. Che chance per il Diavolo! L'Inter alleggerisce la pressione rossonera con un destro dalla distanza di Francesco Acerbi ( 68' ) che Maignan para centralmente e senza problemi.

Inzaghi cambia ancora e, al 70' , toglie dal campo Federico Dimarco e l'autore del primo gol, Džeko. Dentro, al loro posto, Stefan de Vrij e Romelu Lukaku . Quattro minuti dopo, si addormenta Messias che regala palla a Matteo Darmian in area di rigore rossonera: destro del difensore nerazzurro e deviazione in angolo.

Ultimi due cambi al 78' per Inzaghi: fuori il fischiatissimo ex Çalhanoğlu (piccolo problema fisico per lui) e Lautaro Martínez, dentro Roberto Gagliardini e Joaquín Correa. Ultime sostituzioni di serata, poi, anche per Pioli. Fuori Davide Calabria e Brahim Díaz, dentro Pierre Kalulu e Tommaso Pobega.