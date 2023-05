Derby Milan-Inter 0-2 al 45′: rossoneri inguardabili | UCL News

Finito il primo tempo del derby Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League. Ecco il racconto dei primi 45' di gioco a 'San Siro'

È terminato da pochi minuti il primo tempo del derby Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Derby Milan-Inter 0-2: il racconto del primo tempo di 'San Siro' — Inizio shock per il Milan: dopo pochissimi minuti, infatti, l'Inter è già avanti di due gol. All'8', calcio d'angolo battuto da Hakan Çalhanoğlu; bellissima volée mancina di Edin Džeko il quale, nonostante sia marcato da Davide Calabria, infila la sfera sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Mike Maignan.

All'11' è già raddoppio nerazzurro. Bella azione a sinistra di Federico Dimarco che serve il pallone, poi, verso il centro per l'accorrente Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno sfugge alla marcatura - blanda - di Sandro Tonali, sfrutta il velo di Lautaro Martínez e batte ancora Maignan. Stavolta il portiere francese capitola per via di un tiro potente sotto la traversa.

Al 15' l'Inter sfiora addirittura il terzo gol: tiro dalla distanza, fortissimo, dell'ex Çalhanoğlu e palo pieno con Maignan battuto. Il Milan è anche sfortunato, poiché perde, al 18', il suo regista Ismaël Bennacer per un problema al ginocchio. Al suo posto entra Junior Messias, con Brahim Díaz che torna a fare il trequartista centrale.

Il Milan prova una reazione al 29' con un colpo di tacco di Calabria sull'assist, dalla destra, di Messias, ma è ancora la squadra nerazzurra, con Dimarco prima e Denzel Dumfries poi, che per poco non trova il guizzo per un'altra rete. Poco dopo la mezzora, l'arbitro spagnolo Jesús Gil Manzano assegna un calcio di rigore all'Inter.

Fallo - presunto - di Simon Kjær su Lautaro e penalty. In realtà, però, è Fikayo Tomori che tocca l'argentino in area milanista; lo prende, però, scivolando. L'arbitro, dunque, dopo un check al V.A.R., decide di revocare la massima punizione per i nerazzurri. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo il Diavolo prova una reazione, ma senza grandi esiti.

Milan-Inter 0-2 al 45' a 'San Siro': la strada verso la finale di Champions a Istanbul sembra complicarsi sempre di più. Segui qui il LIVE del secondo tempo di Milan-Inter da 'San Siro' >>>