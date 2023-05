Risultati UCL – Derby Inter-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino derby Inter-Milan 1-0

Altra sconfitta nel derby per il Milan di Stefano Pioli. L'Inter di Simone Inzaghi vince anche al ritorno, 1-0, nelle semifinali di Champions League e stacca il biglietto per la finale di Istanbul. Dopo un primo tempo equilibrato, intenso, pieno di ritmo, con occasioni da una parte e dall'altra (clamorose quelle per il Diavolo con Brahim Díaz e Rafael Leão), nella ripresa i rossoneri si sono sciolti. Non sono riusciti più a concludere verso la porta di André Onana e, come spesso accade, nel finale hanno pagato dazio. Assist di Romelu Lukaku per Lautaro Martínez e gol del 'Toro' argentino al 74'. Pietra tombale sulle ambizioni rossonere. Il tabellino completo del derby Inter-Milan 1-0 da 'San Siro'.