Derby Inter-Milan 1-0 al 90′: troppo poco per una rimonta | UCL News

Finito il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Il racconto dei secondi 45' di gioco a 'San Siro'. Diavolo eliminato

È terminato da pochi minuti il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League che si sta svolgendo a 'San Siro'. Ecco, dunque, il racconto dei secondi 45' di gioco tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli.

Derby Inter-Milan 1-0, il racconto del secondo tempo di 'San Siro' — Dopo che la prima frazione si gioco si era conclusa 0-0, la ripresa si apre con l'Inter inizialmente più arrembante. La partita ora è più cattiva, il gioco maggiormente spezzettato. L'arbitro francese Clément Turpin fischia di frequente falli - anche veniali - per evitare che gli animi in campo si scaldino.

Ne fa le spese Malick Thiaw, ammonito al 56' per un fallo diretto a metà campo su Lautaro Martínez che provava a far partire il contropiede nerazzurro. Lo stesso centrale tedesco, al 64', chiede e ottiene il cambio per i crampi. Al suo posto dentro Pierre Kalulu. Inzaghi, al 66', toglie dal campo Federico Dimarco ed Edin Džeko: al loro posto, Robin Gosens e Romelu Lukaku.

In una gara praticamente avviata sul pareggio, senza troppi sussulti, l'Inter trova il gol al 74': azione insistita sull'asse Lukaku-Lautaro, il pallone, in area di rigore rossonera, arriva al 'Toro' argentino che, di sinistro, fa secco Mike Maignan sul primo palo. I nerazzurri, praticamente, sono in finale di Champions a Istanbul. Pioli, forse in maniera troppo tardiva, toglie dal campo Junior Messias e Brahim Díaz - evanescenti - per mettere sul campo Alexis Saelemaekers e Divock Origi al 77'.

Un minuto più tardi, botta di Lautaro da fuori area e Maignan alza in corner. Il match si surriscalda dopo un brutto fallo di Rade Krunić su Hakan Çalhanoğlu. Ammonito il bosniaco, così come Nicolò Barella e Sandro Tonali per un alterco e Lautaro e Fikayo Tomori per reciproche scorrettezze. Il Milan, tradito ancora una volta dai suoi attaccanti (Rafael Leão in ritardo di condizione, Olivier Giroud non al meglio), non riesce, di fatto, ad organizzare una reazione per salvare almeno la faccia nel finale.

Anzi, sono i nerazzurri che con Lukaku prima e Roberto Gagliardini - subentrato a Barella - poi, sfiora il gol del raddoppio. Bella parata di Maignan. Finisce così, Inter-Milan 1-0: nerazzurri in finale di Champions League e rossoneri, ora, che dovranno tentare il tutto per tutto per riqualificarsi al prossimo torneo passando per il campionato. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>