Derby Inter-Milan 0-0 al 45′: equilibrio e ritmo a San Siro | UCL News

Finito il primo tempo del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Il racconto dei primi 45' di gioco a 'San Siro'

È terminato da pochi minuti il primo tempo del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League che si sta svolgendo a 'San Siro'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli.

Derby Inter-Milan 0-0, il racconto del primo tempo di 'San Siro' — La prima occasione da gol è del Milan con un sinistro da fuori area di Theo Hernández al 5': la botta del laterale francese cambia direzione all'ultimo, spiazza André Onana, ma finisce di poco alta sulla traversa della porta nerazzurra. Peccato! Al 7' la risposta dell'Inter, con l'imbucata centrale per Nicolò Barella: il destro del centrocampista sardo finisce però in curva.

Al 10' si riaffacciano i rossoneri in zona-gol: cross, dalla destra, di Junior Messias con Olivier Giroud che, di testa in area piccola, anticipa l'uscita di Onana. L'accorrente Sandro Tonali non riesce a trovare la porta. Sugli sviluppi del corner, all'11', poi, è Brahim Díaz a divorarsi un gol clamoroso sull'assist di un indiavolato Tonali: l'andaluso sbaglia un rigore in movimento e calcia addosso al portiere nerazzurro.

La partita è intensa, vibrante, i ritmi sostenuti. Dopo una decina di minuti di possesso palla del Diavolo, i nerazzurri si ripresentano al 22' dalle parti di Mike Maignan, ma la conclusione di destro di Henrikh Mkhitaryan è imprecisa. Il secondo atto dell'EuroDerby è decisamente più equilibrato del primo, con il Milan che prova a fare la partita nel tentativo di recuperare il doppio svantaggio. L'Inter, però, si chiude bene ed è pronta a ripartire per far male in contropiede.

Al 38' enorme chance per il Diavolo. Rafael Leão brucia sullo scatto Matteo Darmian, si invola a sinistra ed entrare in area di rigore. Due finte a lasciare sul posto Francesco Acerbi e diagonale mancino del portoghese. La conclusione del nativo di Almada, però, termina davvero fuori di pochissimo.

Sul capovolgimento di fronte, invece, sfiora la rete l'Inter. Calcio di punizione battuto da Hakan Çalhanoğlu, colpo di testa a botta sicura di Edin Džeko e parata miracolosa di Maignan in due tempi. Un intervento prodigioso, quello del portiere francese. Al 41', giratosi in uno spazio ristretto, è Lautaro Martínez che, di sinistro, spedisce la sfera di poco alta sull'incrocio dei pali alla destra di Maignan.

Nel finale della prima frazione di gioco Inzaghi perde per infortunio Mkhitaryan: al suo posto dentro Marcelo Brozović. Nei 3' di recupero concessi dall'arbitro francese Clément Turpin non succede praticamente nulla. Inter-Milan 0-0 dopo 45': i rossoneri ci provano, ma per ribaltare lo 0-2 dell'andata servirà, adesso, un'impresa di quelle realmente memorabili.