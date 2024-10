Milan-Bruges, Fonseca: parole forti e significative su Pavlovic

"Non giocherà. E' una realtà diversa, un modo di giocare diverso rispetto a quanto faceva nel RB Salisburgo. Nelle prime partite Pavlović ha fatto cose buone e cose in cui ha bisogno di migliorare in fase difensiva. Abbiamo lavorato in questo periodo, ha avuto una crescita. E' stato più equilibrato rispetto al Pavlović fisico che vuole andare sempre ad anticipare l'uomo. Lo vogliamo più equilibrato. Contro l'Udinese ha fatto meglio, ma ha bisogno di crescere. Non ha fatto una partita senza errori, ma ha fatto bene rispetto alle partite. Cresciuto tanto, ma ha bisogno di migliorare in tanto altro". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Zirkzee in prestito? Lui vorrebbe la Serie A: il punto