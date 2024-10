Milan-Bruges, Fonseca: “Chukwueze e Okafor hanno bisogno di…”

A Milanello dove, l'allenatore rossonero Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa . Il tecnico lusitano ha introdotto i temi principali di Milan-Bruges di domani sera, partita valida per la 3^ giornata della prima fase della Champions League 2024-2025 . Fonseca ha parlato di Chukwueze e Okafor e del turnover.

"Possiamo parlare di Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Calciatori di qualità che hanno bisogno di fiducia. Contro l'Udinese hanno giocato con fiducia, bene. Per un allenatore è positivo averli tutti allo stesso livello, per poi scegliere in base a partita e avversari. Sono soddisfatto perché hanno detto a me e a tutti che erano pronti per giocare e che si può contare su di loro".