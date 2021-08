Champions League – Verso i sorteggi dei gironi: ecco le quattro fasce

Il Milan sarà in quarta fascia nei sorteggi dei gironi di Champions League: ecco tutte le squadre qualificate alla fase a gruppi del torneo e la loro suddivisione

I Campioni d'Italia saranno in prima fascia, i bianconeri in seconda, la Dea in terza ed il Diavolo in quarta. Si prospetta quindi un girone di ferro per i rossoneri, ma anche le altre squadre non saranno contente di trovare ZlatanIbrahimovic e compagni come quarta forza del gruppo.