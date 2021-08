Champions League, torna il Milan: le parole di Pioli, Baresi e Massaro

Il Milan tornerà a disputare la Champions League in questa stagione. Le reazioni del tecnico e dei due brand ambassadors del club rossonero

I quotidiani sportivi in edicola questa mattina, parlando del ritorno del Milan in Champions League, hanno dato spazio alle reazioni a caldo dell'universo rossonero sull'esito del sorteggio. Il tecnico Stefano Pioli , tra i principali artefici del ritorno della squadra milanista nell'élite del calcio europeo, ha dichiarato: "È un gruppo stimolante, difficilissimo. Ma noi siamo il Milan ed è giusto che il nostro nome sia accostato a dei club che, come noi, hanno fatto la storia".

Ancora Baresi sul sorteggio del Milan in Champions League: "Così sarà molto dura. Ma il Milan non deve mai dimenticare la sua storia. Siamo tornati in Champions e ci giocheremo le partite con grande entusiasmo. Per molti di noi sarà anche la prima volta in questa competizione". Infine, ha parlato anche l'altro 'brand ambassador' rossonero presente a Istanbul, Daniele Massaro: "Se vogliamo tornare in alto, dobbiamo affrontare squadre che hanno qualcosa in più, in questo momento, a livello tecnico".