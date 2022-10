Champions League, squadra della settimana: presente un rossonero

Si è conclusa la quinta giornata dei gironi della UEFA Champions League e sono arrivati anche i primi verdetti. Per quanto riguarda le squadre italiane, sia il Napoli che l'Inter hanno già ottenuto il pass per gli ottavi di finale, mentre la Juventus è stata eliminata e si contenderà un posto in Europa League con il Maccabi Haifa. Il Milan, invece, saprà quale sarà il suo futuro una volta disputata la partita contro il Salisburgo, in programma mercoledì sera a 'San Siro'.