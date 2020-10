Champions League – Rimonte di Atalanta e Real Madrid: tutti i risultati

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Dopo la vittoria del Bayern Monaco in casa della Lokomotiv Mosca, e il pareggio 0-0 tra Shakhtar Donestk e Inter delle ore 19, si sono giocate tutte le altre partite di Champions League.

Spicca la clamorosa sconfitta, proprio nel girone dell’Inter, del Real Madrid in casa del Borussia Monchengladbach. A Bergamo la sfida tra Atalanta e Ajax si è conclusa con un pareggio per 2-2: nerazzurri in rimonta, dopo lo 0-2 olandese, grazie alla doppietta di Duvan Zapata. Ecco tutti gli altri risultati della serata di Champions League:

