Kaka, che amore per il Milan: “E’ nata una rossonera” (FOTO)

MILAN NEWS – Ricardo Kaka, ex giocatore del Milan, ancora una volta dimostra il suo amore per il Milan. Il brasiliano, l’otto ottobre scorso, ha festeggiato, insieme alla compagna Carolina Dias, la nascita della loro primogenita, Esther. Kaka, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato una storia in cui si vede una piccola maglia rossonera con il nome di sua figlia. Ecco cosa ha scritto: “8-10-2020, è nata una Milanista”

