Champions League, Shakhtar-Inter 0-0: si complica il girone, la classifica (FOTO)

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – In Ucraina si è giocata la 2.a giornata del gruppo B di Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter: ecco risultato finale e classifica.

L’Inter parte all’assalto della squadra in maglia arancione, creando numerosissime occasioni. Tra sfortuna e imprecisione, il vantaggio tarda ad arrivare. L’occasione più clamorosa arriva nel secondo tempo, sui piedi di Lautaro Martinez che a porta vuota svirgola e calcia tre metri fuori.

Il match si chiude con una netta involuzione dei nerazzurri negli ultimi 20 minuti. Un po’ la stanchezza, un po’ la mancata voglia dei subentrati, e le due squadre si dividono un punto. Gli ucraini volano a 4 punti in classifica, l’Inter va a 2: il girone di Champions League così si complica. Ora il doppio impegno con il Real Madrid per i nerazzurri di Antonio Conte, in attesa che proprio la squadra di Zidane, tra pochissimo, giochi contro il Borussia Moenchengladbach.

KAKA’ ANCORA PADRE: IL MESSAGGIO SOCIAL “ROSSONERO” >>>

“CHE INGIUSTIZIA SU IBRAHIMOVIC!!!”