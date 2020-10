Champions League – Poker Atalanta, pareggio amaro per l’Inter

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Seconda serata di Champions League per le italiane, ecco i risultati di Inter e Atalanta, impegnate contro Borussia Monchengladbach e Midtjylland. Due sfide decisamente alla portata per le due nerazzurre:

PRIMO TEMPO – Risultati e prestazioni diverse per Inter e Atalanta nella prima frazione delle rispettive partite: a San Siro la squadra di Antonio Conte soffre l’iniziativa dei tedeschi, anche se non tirano mai verso la porta. L’Inter è pericolosa in un paio di occasioni, ma non punge. L’Atalanta invece chiude il primo tempo avanti di 3 gol: apre le marcature Zapata, poi Gomez e Muriel mettono in ghiaccio il match.

SECONDO TEMPO – Parte subito bene l’Inter in questa prima partita del girone di Champions League. Nerazzurri che trovano il vantaggio dopo azione rocambolesca: arriva il tap-in vincente di Romelu Lukaku. I nerazzurri però non la chiudono, e ingenuamente regalano un rigore agli avversari (fallo di Vidal): dal dischetto tiro perfetto di Bensebaini.

Sull’altro campo intanto non c’è più storia, l’Atalanta vince 4-0, nella ripresa c’è il tempo per il gol dell’ultimo acquisto Miranchuk su assist (lo segnaliamo con assoluta felicità) di Josip Ilicic.

Nel finale l’Inter rischia e subisce il sorpasso dal Monchengladbach, dopo consulto VAR è regolare il gol di Hofmann. Assalto nerazzurro e gol di Lukaku sugli sviluppi di un calcio d’angolo: altro gol rocambolesco del match. Inter–Monchengladbach finisce 2-2.

Ecco tutti i risultati di serata. Spicca la clamorosa sconfitta del Real Madrid (perdeva 0-3 a fine primo tempo), e la clamorosa batosta subita dall’Atletico Madrid in Baviera contro il Bayern Monaco: netto 4-0. Vincono le inglesi, Liverpool e Manchester City.

