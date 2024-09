Champions League, per il Milan percentuali al lumicino: ecco i numeri

Champions League, il supercomputer 'boccia' il Milan: percentuali bassissime per i rossoneri

Secondo Opta Predictor, il computer che analizza migliaia di dati, a giocarsi la vittoria finale saranno il Manchester City ed il Real Madrid con l'Inter terza. I citizens di Guardiola hanno il 25,3 % di vincere la Champions League 2024-25. I blancos si fermano al 18,2 % con l'Inter al 10,9 % di possibilità. E le altre italiane? Sono molto dietro con l'Atalanta ferma all'1,7%, poi, Juventus all'1,1 % e il Milan solamente allo 0,4%. In particolare i rossoneri si fermano all'1,4% di possibilità di arrivare in finale (5,2 in semifinale, 16,6 % ai quarti). Non delle percentuali molto favorevoli per la corsa dei rossoneri in Champions League. LEGGI ANCHE: Stadio Milan, si torna indietro. Progetto con l'Inter nell'area di San Siro: parla Sala