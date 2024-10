Champions League, la classifica attuale: dominio inglese. Il Milan…

Il regolamento della nuova Champions League prevede che tutte le 36 squadre giochino otto partite, ognuna contro avversarie diverse, per poi comporre una classifica come in un campionato. Le prime otto andranno direttamente agli ottavi di finale, le squadre dalla posizione 9 alla posizione 24 giocheranno ai playoff una contro l'altra. Dopo tre partite giocate il Milan si trova al 25esimo posto, con gli stessi punti del Girona 24esimo che ha un gol di vantaggio nella differenza reti. Al momento i rossoneri sarebbero fuori anche dai playoff. In testa è dominio inglese: Aston Villa, Liverpool a nove punti, Manchester City terzo a sette punti così come l'Inter, al momento nella top 8. Ecco la classifica generale dopo tre giornate.