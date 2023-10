Champions League, la squadra della settimana: c’è Calabria del Milan

La Champions League ha svelato la squadra della settimana e per il Milan è presente il capitano Davide Calabria

Nella giornata odierna, dal momento in cui sono terminate ieri tutte le partite della 2^ giornata della fase a gironi di Champions League , è uscita al consueta squadra della settimana. Sul profilo 'X' della massima competizione europea, infatti, è stato pubblicato un post con il miglior 11 di questi due giorni.

La formazione schierata è un 3-4-3. In porta Ter Stegen del Barcellona, in difesa Davide Calabria del Milan, Schar del Newcastle e Sanchez del Galatasaray. A centrocampo Almiron del Newcastle, Bellingham (Real Madrid), Brais Mendez (Real Sociedad) e Bukari (Stella Rossa). In attacco spazio a Bruma (Braga), Hojlund (Manchester United) e Sikan (Shakhtar). LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Diavolo sul gioiello del Brighton >>>