Champions League, Benfica-Juventus si giocherà senza goal line technology

Attraverso un comunicato ufficiale, la UEFA ha annunciato che in occasione di Benfica-Juventus non sarà possibile usufruire della goal line technology. Il motivo? Si tratterebbe di un problema tecnico che si è già verificato in altre occasioni in passato. Per l'arbitro Jovanovic, dunque, si tratterà di una sorta di ritorno al passato, in quanto non potrà avere a disposizione la tecnologia che segnala se il pallone abbia varcato o meno la linea di porta. Massima attenzione al 'Da Luz' per il fischietto serbo, il quale sarà aiutato dai suoi assistenti in assenza del cosiddetto 'occhio di falco'.