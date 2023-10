Borussia Dortmund-Milan, Tomori: “Nel secondo tempo meglio, ma …”

Borussia Dortmund-Milan 0-0, così Tomori nel post-partita

"Nel primo tempo abbiamo sbagliato passaggi in uscita e non potevamo andare in profondità o cercare spazi tra le linee. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio secondo me, abbiamo avuto più opportunità per segnare. Penso che possiamo essere contenti con il punto, ma anche delusi perché potevamo vincere”. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>