Borussia Dortmund-Milan, tutti i precedenti | Champions League News

I precedenti del passato tra Borussia Dortmund e Milan, che si affronteranno mercoledì sera in Champions League in Germania. Numeri e dati

Mercoledì 4 ottobre , alle ore 21:00 , si disputerà al 'Signal Iduna Park' (meglio conosciuto come 'Westfalenstadion') la sfida Borussia Dortmund-Milan , partita della seconda giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 . Nel passato, amichevoli escluse, Borussia Dortmund e Milan si sono incontrate per sei volte: due nella vecchia versione della Coppa dei Campioni , due nell'ormai pensionata Coppa UEFA e, infine, due volte in Champions.

Borussia Dortmund-Milan, il bilancio degli incontri passati

Nella stagione 1957-58, il 12 febbraio 1958, in occasione dell'andata dei quarti di finale di Coppa dei Campioni, le squadre pareggiarono 1-1 in Germania. Al ritorno, disputatosi il 26 marzo 1958 a Milano, vittoria rossonera per 4-1. Quindi, le semifinali di Coppa UEFA della stagione 2001-2002 sorrisero ai tedeschi: il 4 aprile 2002, a Dortmund, successo giallonero per 4-0. Al ritorno, una settimana più tardi a 'San Siro', non bastò il 3-1 al Diavolo per superare il turno.