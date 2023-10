Milan, Camarda meglio di Messi e CR7: la statistica sul giovane bomber

Camarda ormai sta diventando una garanzia: il Milan vuole blindarlo, per il presente e per il futuro. Il club rossonero continua a coccolarlo, cercando - almeno per quanto possibile - di tenerlo lontano dai riflettori. Difficile, però, visto che batte tutti i record possibili. L'ultimo? È il giocatore più giovane ad aver segnato in tutte e tre le competizioni Under 19: battuti anche Ryan Gravenberch (Liverpool) e Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), che già giocano nel 'calcio dei grandi'.