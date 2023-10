Borussia Dortmund-Milan, Pioli: “A Leao si può concedere qualche errore”

Su cosa è mancato al Milan : “Ci è mancata precisione sotto porta. Abbiamo avuto occasioni che bastava poco per sbloccare la partita, ma è anche vero che loro ci hanno creato difficoltà. È stata la classica partita di Champions contro un avversario tosto, abbiamo risposto pallone su pallone. Dobbiamo continuare a guardare avanti con fiducia. Sapevamo del girone così complicato, c’è stato un risultato a sorpresa ma non vuol dire che possa essercene anche uno a nostro favore”.

Su come il Milan sta vivendo questo girone di Champions : “Lo viviamo con grande concentrazione, sapendo che non si può sbagliare un colpo. Sarà una qualificazione difficile, ci sono squadre di alto livello e paragonandole a quelle degli altri gironi il nostro è il girone più alto a livello di qualità e di prestigio di club. Pensiamo al Genoa, poi ci prepareremo al doppio confronto contro il PSG”.

Su Rafael Leao che gioca spesso palla dietro: “Credo che Rafa abbia fatto un’ottima partita. Ci si aspetta sempre che faccia cose eccezionali, gli si può concedere anche qualche errore, qualche scelta sbagliata. È stata una spina nel fianco per la loro difesa, è stato molto penetrante, ha saltato spesso l’uomo. Poi chiaro che il non vincere queste due partite di Champions ci lascia rimpianti. Dobbiamo migliorare quelle situazioni che in Champions non ci vedono ancora così cinici e concreti sotto porta perché la prestazione c’è stata. Dobbiamo assolutamente insistere per cercare di crescere ancora”. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>